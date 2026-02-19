Azərbaycan Premyer Liqasında XXI turun oyunlarının təyinatları bəlli olub
- 19 fevral, 2026
- 15:06
Misli Premyer Liqasında XXI turun oyunlarının təyinatları açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, "Sabah" – "Kəpəz" matçını FIFA referisi Əliyar Ağayev idarə edəcək.
Turun "Neftçi" - "Qarabağ" oyunu qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XXI tur
20 fevral
17:00. "Turan Tovuz" – "Zirə"
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Teymur Teymurov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Kamranbəy Rəhimov.
AVAR: Müslüm Əliyev.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.
"Azərsun Arena"
19:30. "Sumqayıt" – "Qəbələ"
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Tərlan Talıbzadə, İslam Məmmədov.
VAR: Cavid Cəlilov.
AVAR: Eyyub İbrahimov.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
21 fevral
14:30. "Karvan-Yevlax" – "Araz-Naxçıvan"
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Ruslan Quliyev.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Şirmamed Mamedov.
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.
Yevlax şəhər stadionu
22 fevral
14:30. "İmişli" – "Şamaxı"
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Asiman Əzizli, Kərim Zeynalov, Vüqar Həsənli.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Elşad Abdullayev.
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
17:00. "Sabah" – "Kəpəz"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.
VAR: Əli Əliyev.
AVAR: Kamran Bayramov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.
"Bank Respublika Arena"