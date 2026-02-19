İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Premyer Liqasında XXI turun oyunlarının təyinatları bəlli olub

    Futbol
    • 19 fevral, 2026
    • 15:06
    Azərbaycan Premyer Liqasında XXI turun oyunlarının təyinatları bəlli olub

    Misli Premyer Liqasında XXI turun oyunlarının təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Sabah" – "Kəpəz" matçını FIFA referisi Əliyar Ağayev idarə edəcək.

    Turun "Neftçi" - "Qarabağ" oyunu qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XXI tur

    20 fevral

    17:00. "Turan Tovuz" – "Zirə"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Teymur Teymurov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

    "Azərsun Arena"

    19:30. "Sumqayıt" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Tərlan Talıbzadə, İslam Məmmədov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    21 fevral

    14:30. "Karvan-Yevlax" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Ruslan Quliyev.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    Yevlax şəhər stadionu

    22 fevral

    14:30. "İmişli" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Asiman Əzizli, Kərim Zeynalov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Elşad Abdullayev.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    17:00. "Sabah" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    "Bank Respublika Arena"

    Misli Premyer Liqası hakim təyinatları Sabah - Kəpəz oyunu Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    16:12

    Marie Line Sakilia: Müstəmləkəçilik iqtisadiyyata, cəmiyyətin əsaslarına dağıdıcı təsir edib

    Xarici siyasət
    16:11

    AFFA rəsmisi: "Region Liqasındakı intizamsızlıq halları növbəti mövsüm üçün qeydiyyat prosesində nəzərə alınacaq"

    Futbol
    16:07
    Foto

    İsmayıllıda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fərman Feyzullayevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    15:53

    Futzal üzrə Azərbaycan millisində məşqçi təyinatı olub

    Futbol
    15:46

    Avropa Komissiyası SOCAR-ın "Italiana Petroli"nin səhmlərini almasını təsdiqləyib

    Energetika
    15:41
    Foto

    TƏBİB: Son on ayda 3 minə yaxın qadın süd vəzi xərçənginin skrininqi məqsədilə müayinədən keçib

    Sağlamlıq
    15:40

    Baş direktor: Dövlətə konkret məzmun lazım olduqda müsabiqədən kənar hansısa şirkətə sifariş verə bilər

    Mədəniyyət siyasəti
    15:37

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ilk oyununda böyük hesabla uduzub

    Futbol
    15:35

    Bakı və Tokio iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti