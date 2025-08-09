Azərbaycan Premyer Liqasında 2025/2026 mövsümünün ilk turunun oyun cədvəli müəyyənləşib

Haqqımızda

Futbol
9 avqust 2025 13:13
Misli Premyer Liqasında 2025/2026 mövsümünün ilk turunun oyun cədvəli müəyyənləşib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

I turun bütün oyunları Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himini ilə başlanacaq.

Misli Premyer Liqası

I dövrə, I tur

15 avqust (cümə)

17:00. “Karvan-Yevlax” – “Qəbələ”
Şamaxı şəhər stadionu

16 avqust (şənbə)

17:00. “İmişli” – “Turan Tovuz”
Şamaxı şəhər stadionu

20:00. “Neftçi” – “Şamaxı”
“Neftçi Arena”

17 avqust (bazar)

18:30. “Sabah” – “Qarabağ”
“Bank Respublika Arena”

20:30. “Sumqayıt” – “Kəpəz”
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

18 avqust (bazar ertəsi)

20:00. “Zirə” – “Araz-Naxçıvan”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

Qeyd edək ki, “İmişli” klubu Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda aparılmış təftişin nəticələri zamanı üzə çıxmış çatışmazlıqları vaxtında aradan qaldırmadığı üçün AFFA və PFL-in müdaxiləsindən sonra klub cari mövsümdə ilk iki ev oyununu Şamaxı şəhər stadionunda keçirəcək.

