    • 10 aprel, 2026
    • 10:10
    Azərbaycan millisinin futzalçısı Nihad İsmayılov: Gürcüstan yığması səhvlərimizi bağışlamadı

    Futzal üzrə Gürcüstan millisi yoldaşlıq oyununda Azərbaycan komandasının səhvlərini bağışlamayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yığmanın üzvü Nihad İsmayılov Azərbaycan Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

    O, Tbilisidə rəqibə 2:4 hesabı ilə uduzduqları matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Yaxşı oynadıq. Birinci hissədə qol vura bilməsək də, real imkanlar baxımından üstün idik. 6-7 epizodu boşa verdik. Dəyərləndirə bilsəydik, matçın gedişi fərqli olacaqdı. Əvəzində meydan sahibi komanda səhvlərimizi bağışlamadı. Çaşqınlıqdan istifadə edib, bir dəqiqə ərzində ardıcıl iki qol vuraraq üstünlük qazandılar. İkinci hissəyə fərqli başladıq. Bu dəfə qolu biz vurduq. Fasilədən sonra bərabər oyun oldu. Baş məşqçi komandaya cəlb edilən gənclərə də şans verdi. Əlbəttə, onlar dəvət olunublarsa və səfərə gətiriliblərsə, təcrübə toplamaq baxımından meydana çıxmaqları lazım idi. Onlar üçün yaxşı təcrübə oldu. Yoxlama oyunları da buna görə əhəmiyyətlidir".

    N.İsmayılov bu rəqiblə yenidən üz-üzə gələcəklərini xatırladıb:

    "Bu dəfə qələbə qazanan tərəf biz olarıq. Oyundan oyuna yaxşı tərəfdən seçilir komandamız. Yaxşı kollektivimiz var. Ab-hava da müsbətdir. Uşaqlar hesabda geri düşməyimizə rəğmən, ruhdan düşmədilər. Bu, fərqləndiriləcək məqamdır. Ardıcıl keçirəcəyimiz yoldaşlıq oyunları da irəliyə addım atmaq baxımından xeyrimizə olacaq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi aprelin 11-də eyni məkanda Gürcüstanla ikinci dəfə görüşəcək. Ayın 13-ü və 15-də isə komanda Aktauda Qazaxıstan ilə yoldaşlıq matçları keçirəcək.

    Nihad İsmayılov Azərbaycanın futzal millisi Gürcüstan millisi

