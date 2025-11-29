İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində ilk oyununa çıxacaq

    Futbol
    • 29 noyabr, 2025
    • 11:10
    Azərbaycan millisi FIFA Tri Nations Womens Football Series 2025 turnirində ilk oyununa çıxacaq

    Banqladeşdə təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində bu gün ilk oyuna çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, milli paytaxt Dəkkədə Malayziya yığması ilə qarşılaşacaq.

    Milli Stadionda təşkil olunacaq matç Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.

    Milli komanda FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025 Azərbaycan

