Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində ilk oyununa çıxacaq
Futbol
- 29 noyabr, 2025
- 11:10
Banqladeşdə təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində bu gün ilk oyuna çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, milli paytaxt Dəkkədə Malayziya yığması ilə qarşılaşacaq.
Milli Stadionda təşkil olunacaq matç Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.
