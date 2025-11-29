Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Сборная Азербайджана проведет первый матч в турнире FIFA Tri Nations Women's Football Series 2025

    Футбол
    • 29 ноября, 2025
    • 11:35
    Женская сборная Азербайджана по футболу, находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Бангладеш, сегодня проведет свой первый матч втурнations Women's Football Series 2025.

    Как сообщает Report, наша сборная встретится со сборной Малайзии в Дакке.

    Матч, пройдет на Национальном стадионе, и начнется в 19:00 по бакинскому времени.

    Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində ilk oyununa çıxacaq
