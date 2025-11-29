Сборная Азербайджана проведет первый матч в турнире FIFA Tri Nations Women's Football Series 2025
Футбол
- 29 ноября, 2025
- 11:35
Женская сборная Азербайджана по футболу, находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Бангладеш, сегодня проведет свой первый матч втурнations Women's Football Series 2025.
Как сообщает Report, наша сборная встретится со сборной Малайзии в Дакке.
Матч, пройдет на Национальном стадионе, и начнется в 19:00 по бакинскому времени.
