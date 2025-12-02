Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində ikinci matçına çıxacaq
Futbol
- 02 dekabr, 2025
- 09:28
Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Dəkkə şəhərində keçirilən "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində bu gün ikinci matçına çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu komanda Banqladeş yığması ilə qarşılaşacaq.
Matç Milli Stadionda, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, yığma turnirdəki ilk görüşündə Malyziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
