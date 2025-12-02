İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində ikinci matçına çıxacaq

    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 09:28
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Dəkkə şəhərində keçirilən "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində bu gün ikinci matçına çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu komanda Banqladeş yığması ilə qarşılaşacaq.

    Matç Milli Stadionda, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, yığma turnirdəki ilk görüşündə Malyziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Azərbaycan millisi Banqladeş Malayziya FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025

