Azərbaycan millisi Avropa çempionatının final mərhələsində növbəti oyununu keçirib
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 13:49
Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Avropa çempionatının final mərhələsində növbəti oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Sahib Məmmədovun baş məşqçisi olduğu komanda Litvaya 1:2 hesabı ilə uduzub.
Buna baxmayaraq, komanda yarımfinala vəsiqə qazanıb. Millinin heyətində Kamran Qürbətov fərqlənib.
Qeyd edək ki, Azəbaycan millisi ilk görüşdə Belçikanı 5:4 hesabı ilə məğlub etmişdi.
Son xəbərlər
14:13
Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıbEnergetika
14:12
Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri KiyevdədirDigər ölkələr
14:10
Foto
Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:08
Foto
Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edibXarici siyasət
14:08
İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:06
Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
14:02
Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edibRegion
14:01
Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölübFərdi
13:56