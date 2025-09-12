İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan millisi Avropa çempionatının final mərhələsində növbəti oyununu keçirib

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:49
    Azərbaycan millisi Avropa çempionatının final mərhələsində növbəti oyununu keçirib

    Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Avropa çempionatının final mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Sahib Məmmədovun baş məşqçisi olduğu komanda Litvaya 1:2 hesabı ilə uduzub.

    Buna baxmayaraq, komanda yarımfinala vəsiqə qazanıb. Millinin heyətində Kamran Qürbətov fərqlənib. 

    Qeyd edək ki, Azəbaycan millisi ilk görüşdə Belçikanı 5:4 hesabı ilə məğlub etmişdi.

    çimərlik futbolu Azərbaycan millisi Avropa çempionatı

