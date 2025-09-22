İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    • 22 sentyabr, 2025
    Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün tam təqvimi açıqlanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, ilk təsnifat mərhələsinn oyunları oktyabrın 9-10-da baş tutacaq.

    Turnirin həlledici görüşü isə mayın 13-də "Neftçi Arena"da keçiriləcək.

    Azərbaycan Kuboku

    I təsnifat mərhələsi

    2025-ci il

    9-10 oktyabr

    1. "Göygöl" – "Şəmkir"

    2. "Sheki City" – "Araz Saatlı"

    3. "Qaradağ Lökbatan" – "Ağdaş"

    4. "Dinamo" – "Kür-Araz"

    5. "Ağstafa Gəncləri" – "Şirvan"

    6. "Quba" – "Xankəndi"

    2-ci təsnifat mərhələsi

    28-29 oktyabr

    7. "Səbail" – "Şamaxı"

    8. 1-ci cütün qalibi – "Baku Sportinq"

    9. "Karvan-Yevlax" – 2-ci cütün qalibi

    10. 3-cü cütün qalibi – "İmişli"

    11. "Qəbələ" – "Mingəçevir"

    12. "Cəbrayıl" – "Şəfa"

    13. "Şimal" – "Şahdağ Qusar"

    14. 4-cü cütün qalibi – "Turan Tovuz"

    15. "Kəpəz" – 5-ci cütün qalibi

    16. 6-cı cütün qalibi – "Difai"

    17. "Zaqatala" – "Sumqayıt"

    18. "Neftçi" - MOİK

    1/8 final

    2-3 dekabr

    19. 7-ci cütün qalibi – 8-ci cütün qalibi

    20. "Qarabağ" – 9-cu cütün qalibi

    21. 10-cu cütün qalibi – "Sabah"

    22. 11-ci cütün qalibi – 12-ci cütün qalibi

    23. 13-cü cütün qalibi – 14-cü cütün qalibi

    24. "Araz-Naxçıvan" – 15-ci cütün qalibi

    25. 16-cı cütün qalibi – 17-ci cütün qalibi

    26. "Zirə" – 18-ci cütün qalibi

    2026-cı il

    1/4 final, ilk oyunlar

    3-4 fevral

    27. 19-cu cütün qalibi - 20-ci cütün qalibi

    28. 21-ci cütün qalibi - 22-ci cütün qalibi

    29. 23-cü cütün qalibi - 24-cü cütün qalibi

    30. 25-ci cütün qalibi - 26-cı cütün qalibi

    1/4 final, cavab oyunları

    3-4 mart

    31. 20-ci cütün qalibi - 19-cu cütün qalibi

    32. 22-ci cütün qalibi - 21-ci cütün qalibi

    33. 24-cü cütün qalibi - 23-cü cütün qalibi

    34. 26-cı cütün qalibi - 25-ci cütün qalibi

    yarımfinal, ilk oyunlar

    2 aprel

    35. 27/31-ci cütün qalibi – 28/32-ci cütün qalibi

    36. 29/33-cü cütün qalibi – 30/34-cü cütün qalibi

    yarımfinal, cavab oyunları

    22 aprel

    37. 28/32-ci cütün qalibi - 27/31-ci cütün qalibi

    38. 30/34-cü cütün qalibi - 29/33-cü cütün qalibi

    Final

    13 may

    39. 35/37-ci cütün qalibi – 36/38-ci cütün qalibi

