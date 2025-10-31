İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Azərbaycan Kuboku matçı "Qəbələ"nin futbolçusu üçün əlamətdar olub

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:27
    Azərbaycan Kuboku matçı Qəbələnin futbolçusu üçün əlamətdar olub

    Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinin "Qəbələ" – "Mingəçevir" oyunu meydan sahiblərinin futbolçusu Prins Ovusu üçün əlamətdar olub.

    "Report" bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, həmin görüşdə het-trikə imza atan 19 yaşlı qanalı legioner klub tarixinə bir matçda üç qol vuran 7-ci futbolçu kimi düşüb.

    "Qəbələ"nin tarixində het-trik edən digər futbolçular Vüsal Qarayev, Fərzad Hatəmi, Teo Uiks, Baqali Dabo, Filip Ozobiç və Bilel Auaşeriyadır.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma Qəbələ təmsilçisinin 5:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    "Qəbələ" klubu Prins Ovusu Azərbaycan Kuboku

