İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan klublarının UEFA Çempionlar Liqasında vurduğu qolların sayı 150-yə çatıb

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 13:51
    Azərbaycan klublarının UEFA Çempionlar Liqasında vurduğu qolların sayı 150-yə çatıb

    Azərbaycan klublarının UEFA Çempionlar Liqasında vurduğu qolların sayı 150-yə çatıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, yubiley qolunu Bəhlul Mustafazadə vurub.

    "Qarabağ"ın müdafiəçisi Liqa mərhələsinin VII turunun "Ayntraxt"la (Frankfurt, Almaniya) ev matçında qələbə topunun müəllifi olub – 3:2.

    Azərbaycan komandaları qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin təsnifat və əsas mərhələlərində keçirilən 116-cı matçda 150-yə çatıb.

    Bu qollara 7 komanda imza atıb. "Qarabağ" hamıdan çox – 110 dəfə fərqlənib. "Neftçi" 18, "Bakı" 7, "Şəmkir" 6, "Kəpəz" 4, "Şamaxı" 3, "Xəzər Lənkəran" 2 qola sevinib. 150 qoldan 135-i təsnifat və pley-off, 15-i əsas mərhələlərdə (qrup və liqa) vurulub.

    Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasında Azərbaycan təmsilçilərinin ilk qoluna İmamyar Süleymanov imza atıb. O, 1998-ci il iyulun 22-də baş tutan LKS (Polşa) - "Kəpəz" qarşılaşmasında (4:1) fərqlənib.

    Peşəkar Futbol Liqası Bəhlul Mustafazadə "Qarabağ" klubu "Ayntraxt" UEFA Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    14:47

    Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 3000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:46

    ABŞ-nin müdafiə büdcəsi 2026-cı ildə 1 trilyon dolları keçir

    Digər
    14:45

    Azərbaycanda qazlaşdırma ilə bağlı yeni dövlət proqramı hazırlanır

    Energetika
    14:42

    Donald Tramp: ABŞ iqtisadiyyatı inflyasiyasız inkişaf edir

    Digər ölkələr
    14:39

    ABŞ Prezidenti: Venesuelanı böyük neft şirkətləri üçün açırıq

    Digər ölkələr
    14:36

    İlham Əliyev Azərbaycanın Sülh Şurasına təsisçi üzv dövlət qismində qoşulması barədə sənədi imzalayıb

    Xarici siyasət
    14:33

    ABŞ Prezidenti: İranla danışıqlar aparmaq niyyətindəyik

    Region
    14:31

    Tramp: Qəzzada müharibə sona yaxınlaşır

    Digər
    14:31

    Bu il Bakıda keçiriləcək beynəlxalq sərgilərin tarixləri açıqlanıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti