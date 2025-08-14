Haqqımızda

Azərbaycan çempionatında turun açılış oyununu FIFA referisi idarə edəcək

Azərbaycan çempionatında turun açılış oyununu FIFA referisi idarə edəcək Misli Premyer Liqasında I turun təyinatları müəyyənləşdi:
Futbol
14 avqust 2025 12:00
Azərbaycan çempionatında turun açılış oyununu FIFA referisi idarə edəcək

Misli Premyer Liqasında I turun açılış oyununu FIFA referisi idarə edəcək.

"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, “Karvan-Yevlax” – “Qəbələ” matçının baş hakimi Əliyar Ağayev olacaq.

Misli Premyer Liqası

1-ci dövrə, I tur

15 avqust (cümə)

17:00. “Karvan-Yevlax” – “Qəbələ”
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Kamran Əliyev.
VAR: Rəşad Əhmədov.
AVAR: Kamran Bayramov.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.
Şamaxı şəhər stadionu

16 avqust (şənbə)

17:00. “İmişli” – “Turan Tovuz”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Cavid Cəlilov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Eyyub İbrahimov.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.
Şamaxı şəhər stadionu

20:00. “Neftçi” – “Şamaxı”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamranbəy Rəhimov.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Şirmamed Mamedov.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.
“Neftçi Arena”

17 avqust (bazar)

20:30. “Sumqayıt” – “Kəpəz”
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Gülnurə Əkbərzadə, Vüqar Həsənli.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Rahil Ramazanov.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

18 avqust (bazar ertəsi)

20:00. “Zirə” – “Araz-Naxçıvan”
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Kərim Zeynalov, Elvin Bayramov.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Asiman Əzizli.
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.
AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

Qeyd edək ki, I turun "Sabah" - "Qarabağ" matçı təxirə salınıb.

