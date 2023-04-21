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Avropa Liqasında üç yarımfinalçı bəlli olub

Avropa Liqasında üç yarımfinalçı bəlli olub UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinin cavab oyunlarından sonra 3 yarımfinalçı bəlli olub.
Futbol
21 Aprel , 2023 01:00
Avropa Liqasında üç yarımfinalçı bəlli olub

UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinin cavab oyunlarından sonra 3 yarımfinalçı bəlli olub.

"Report"un məlumatına görə, İspaniyanın "Sevilya", İtaliyanın "Yuventus" və Almaniyanın "Bayer" klubları növbəti raunda vəsiqə qazanıblar.

İtaliyada "Roma" və Niderland "Feyenoord"u arasında keçirilən matçda isə ümumi hesab bərabər olduğundan əlavə vaxt oynanılacaq.

UEFA Avropa Liqası
1/4 final, cavab oyunları
20 aprel

23:00. "Sevilya" (İspaniya) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 3:0
Qollar: Yussef En-Nesiri, 8. Loik Bade, 47
İlk oyun - 2:2

23:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:1
Qollar: Markus Edvards, 20 (penalti) - Adrien Rabyo, 9
İlk oyun - 0:1

23:00. "Union" (Belçika) - "Bayer" (Almaniya) - 1:4
Qollar: Kasper Terho, 64 - Mussa Diabi, 2. Mitçel Bakker, 38. Ceremi Frimponq, 60. Adam Qlojek, 79
İlk oyun - 1:1

23:00. "Roma" (İtaliya) - "Feyenoord" (Niderland) - 2:1 (ƏLAVƏ VAXT)
Qollar: Leonardo Spinatsola, 60. Paulo Dibala, 89 - İqor Payşau, 80
İlk oyun - 0:1

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