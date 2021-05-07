Avropa Liqası: "Roma"nın 5 futbolçusu həftənin rəmzi komandasında

UEFA Avropa Liqasının yarımfinal mərhələsinin cavab oyunlarından sonra həftənin rəmzi komandası açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, "11-liy"ə İtaliyanın "Roma" klubundan 5, İngiltərə "Arsenal"ından 3, "Mançester Yunayted"dən 2 və İspaniya "Vilyarreal"ından 1 futbolçu düşüb.
Qapıçı: David De Xea ("Mançester Yunayted", İngiltərə)
Müdafiəçilər: Kiran Tirni, Pablo Mari (hər ikisi "Arsenal", İngiltərə), Raul Albiol ("Vilyarreal", İspaniya), Rik Karsdorp ("Roma", İtaliya)
Yarımmüdafiəçilər: Pedro Rodriges, Brian Kristante, Lorentso Pelleqrini (hamısı "Roma"), Bukayo Saka ("Arsenal", İngiltərə)
Hücumçular: Edin Ceko ("Roma", İtaliya), Edinson Kavani ("Mançester Yunayted", İngiltərə)