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Avropa Liqası: "Roma"nın 5 futbolçusu həftənin rəmzi komandasında

Avropa Liqası: "Roma"nın 5 futbolçusu həftənin rəmzi komandasında "11-liy"ə İspaniya "Vilyarreal"ından bir futbolçu düşüb
Futbol
7 May , 2021 12:53
Avropa Liqası: Romanın 5 futbolçusu həftənin rəmzi komandasında

UEFA Avropa Liqasının yarımfinal mərhələsinin cavab oyunlarından sonra həftənin rəmzi komandası açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, "11-liy"ə İtaliyanın "Roma" klubundan 5, İngiltərə "Arsenal"ından 3, "Mançester Yunayted"dən 2 və İspaniya "Vilyarreal"ından 1 futbolçu düşüb.

Qapıçı: David De Xea ("Mançester Yunayted", İngiltərə)

Müdafiəçilər: Kiran Tirni, Pablo Mari (hər ikisi "Arsenal", İngiltərə), Raul Albiol ("Vilyarreal", İspaniya), Rik Karsdorp ("Roma", İtaliya)

Yarımmüdafiəçilər: Pedro Rodriges, Brian Kristante, Lorentso Pelleqrini (hamısı "Roma"), Bukayo Saka ("Arsenal", İngiltərə)

Hücumçular: Edin Ceko ("Roma", İtaliya), Edinson Kavani ("Mançester Yunayted", İngiltərə)

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