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Avropa Liqası: İki oyunda heç-heçə, "Şaxtyor" və "Zaltsburq" qələbə qazanıb

Avropa Liqası: İki oyunda heç-heçə, "Şaxtyor" və "Zaltsburq" qələbə qazanıb UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə start verilib.
Futbol
16 Fevral , 2023 23:41
Avropa Liqası: İki oyunda heç-heçə, Şaxtyor və Zaltsburq qələbə qazanıb

UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə start verilib.

"Report"un məlumatına görə, bu raundun ən diqqətçəkən cütlüyündə "Barselona" İspaniyada İngiltərə "Mançester Yunayted"i ilə üz-üzə gəlib. Görüş 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

Ukraynanın "Şaxtyor" (Donetsk) komandası isə Polşada Fransa "Renn"inə qalib gəlib - 2:1.

UEFA Avropa Liqası
Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
16 fevral

21:45. “Ayaks” (Niderland) – “Union” (Berlin, Almaniya) - 0:0

21:45. “Barselona” (İspaniya) – “Mançester Yunayted” (İngiltərə) - 2:2
Qollar: Markos Alonso, 51. Robert Levandovski, 76 - Markus Reşford, 53. Jül Kunde, 59 (avtoqol)

21:45. “Zaltsburq” (Avstriya) – “Roma” (İtaliya) - 1:0
Qol: Nikolas Kapaldo, 88

21:45. “Şaxtyor” (Donetsk, Ukrayna) – “Renn” (Fransa) - 2:1
Qollar: Dmitri Krıskiv, 11. Artyom Bondarenko, 45+1 (penalti) - Karl Toko Ekambi, 59

00:00. “Bayer” (Leverkuzen, Almaniya) – “Monako” (Fransa)

00:00. “Yuventus” (İtaliya) – “Nant” (Fransa)

00:00. “Sevilya” (İspaniya) – PSV (Niderland)

00:00. “Sportinq” (Portuqaliya) – “Midtüllan” (Danimarka)

Qeyd edək ki, digər pley-offun digər oyunu Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq.

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