Avropa çempionatı: Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Belçikaya qalib gəlib
Futbol
- 11 sentyabr, 2025
- 17:40
Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının final mərhələsində ilk oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, B Liqasının A qrupunda yer alan yığma Belçikaya 5:4 hesabı ilə qalib gəlib.
Qarşılaşma İtaliyanın Viareccio şəhərində baş tutub.
Təmsilçimizin heyətində Sabir Allahquliyev iki, Elçin Qasımov, Sahib Məmmədov və Ramil Əliyev isə hərəyə bir qol vurublar.
Qeyd edək ki, milli qrupda növbəti oyununu sentyabrın 12-də Litva yığmasına qarşı keçirəcək.
