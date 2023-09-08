Futbol üzrə AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində V tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə 9 qarşılaşma keçirilib.
Son dünya çempionatının finalçısı Fransa millisi İrlandiyanı məğlub edib. B qrupunun digər matçında Niderland yığması Yunanıstana şans verməyib.
AVRO-2024, seçmə mərhələ
V tur
B qrupu
Fransa - İrlandiya - 2:0
Niderland - Yunanıstan - 3:0
Xal durumu: Fransa - 15 (5 oyun), Niderland - 6 (3), Yunanıstan – 6 (4), İrlandiya – 3 (4), Cəbəllütariq – 0 (4)
E qrupu
Çexiya - Albaniya - 1:1
Polşa - Farer adaları - 2:0
Xal durumu: Çexiya – 8 (4 oyun), Albaniya – 7 (4), Polşa - 6 Moldova – 5 (4), Farer adaları – 1 (4)
G qrupu
Litva - Monteneqro - 2:2
Serbiya - Macarıstan - 1:2
Xal durumu: Macarıstan - 10 (4 oyun), Serbiya – 7 (4), Monteneqro – 5 (4), Litva - 2 (4) Bolqarıstan – 2 (4),
H qrupu
Qazaxıstan - Finlandiya - 0:1
Danimarka - San Marino - 4:0
Sloveniya - Şimali İrlandiya - 4:2
Xal durumu: Finlandiya – 12, Danimarka - 10, Sloveniya - 10, Qazaxıstan – 9,
Şimali İrlandiya – 3, San-Marino - 0