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AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində V tura start verilib

AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində V tura start verilib Futbol üzrə AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində V tura start verilib.
Futbol
8 Sentyabr , 2023 00:42
AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində V tura start verilib

Futbol üzrə AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində V tura start verilib.

"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə 9 qarşılaşma keçirilib.

Son dünya çempionatının finalçısı Fransa millisi İrlandiyanı məğlub edib. B qrupunun digər matçında Niderland yığması Yunanıstana şans verməyib.

AVRO-2024, seçmə mərhələ
V tur

B qrupu

Fransa - İrlandiya - 2:0

Niderland - Yunanıstan - 3:0

Xal durumu: Fransa - 15 (5 oyun), Niderland - 6 (3), Yunanıstan – 6 (4), İrlandiya – 3 (4), Cəbəllütariq – 0 (4)

E qrupu

Çexiya - Albaniya - 1:1

Polşa - Farer adaları - 2:0

Xal durumu: Çexiya – 8 (4 oyun), Albaniya – 7 (4), Polşa - 6 Moldova – 5 (4), Farer adaları – 1 (4)

G qrupu

Litva - Monteneqro - 2:2

Serbiya - Macarıstan - 1:2

Xal durumu: Macarıstan - 10 (4 oyun), Serbiya – 7 (4), Monteneqro – 5 (4), Litva - 2 (4) Bolqarıstan – 2 (4),

H qrupu

Qazaxıstan - Finlandiya - 0:1

Danimarka - San Marino - 4:0

Sloveniya - Şimali İrlandiya - 4:2

Xal durumu: Finlandiya – 12, Danimarka - 10, Sloveniya - 10, Qazaxıstan – 9,
Şimali İrlandiya – 3, San-Marino - 0

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Rus versiyası ЕВРО-2024: Стартовал пятый тур отборочного этапа

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