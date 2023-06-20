AVRO-2024: Türkiyə millisi öz meydanında Uelsə qalib gəlib

Futbol üzrə AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində IV tura start verilib.
“Report”un məlumatına görə, beş qrupda 12 qarşılaşma baş tutub.
D qrupunda yer alan Türkiyə millisi öz meydanında Uelsə qalib gələrək, liderliyini davam etdirib.
İngiltərə yığması Şimali Makedoniyanın qapısından 7 cavabsız top keçiribsə, son dünya çempionatının finalçısı Fransa seçməsi Yunanıstanı çətinliklə məğlub edib.
AVRO-2024 seçmə mərhələ
19 iyun
B qrupu
22:45. Fransa – Yunanıstan – 1:0
Qol: Kilian Mbappe, 55 (pen.)
22:45. İrlandiya - Cəbəllütariq – 3:0
Qollar: Maykl Conston, 53, Evan Ferqyuson, 59, Adam İdah, 90+2
Xal durumu: Fransa - 12 (4 oyuna), Yunanıstan – 6 (3), İrlandiya – 3 (3), Niderland – 3 (2), Cəbəllütariq – 0 (4)
C qrupu
20:00. Ukrayna – Malta – 1:0
Qol: Viktor Tsiqankov, 72
22:45. İngiltərə - Şimali Makedoniya – 7:0
Qollar: Harri Keyn, 29, 73 (pen.), Bukayo Saka, 39, 47, 51, Markus Reşford, 45, Kalvin Fillips, 64
Xal durumu: İngiltərə - 12 (4 oyuna), Ukrayna – 6 (3), İtaliya – 3 (2), Şimali Makedoniya – 3 (3), Malta – 0 (4)
D qrupu
20:00. Ermənistan – Latviya – 2:1
Qollar: Nair Tiknizyan, 35, Tiqran Barseqyan, 90+1 (pen.) - Styopa Mkrtçyan, 67 (avtoqol)
22:45. Türkiyə - Uels – 2:0
Qollar: Umut Nayir, 72, Arda Güler, 80
Xal durumu: Türkiyə - 9 (4 oyuna), Ermənistan – 6 (3), Xorvatiya – 4 (2), Uels – 4 (4), Latviya – 0 (3)
H qrupu
20:00. Finlandiya - San-Marino – 6:0
Qollar: Qlen Kamara, 16, Benjamin Kallman, 39, Daniel Hakans, 65, 72, 74, Teemu Pukki, 76
22:45. Sloveniya – Danimarka – 1:1
Qollar: Andraz Sporar, 25 - Rasmus Hoylund, 42
22:45. Şimali İrlandiya – Qazaxıstan – 0:1
Qol: Abat Aymbetov, 88
Xal durumu: Finlandiya – 9 xal, Qazaxıstan – 9, Danimarka – 7, Sloveniya – 7, Şimali İrlandiya – 3, San-Marino - 0
I qrupu
22:45. İsveçrə - Rumıniya – 2:2
Qollar: Zeki Amduni, 28, 41 - Valentin Mixaila, 89, 90+2
22:45. İsrail – Andorra – 2:1
Qollar: Raz Şlomo, 42, Manor Solomon, 61 - Berto Rosas, 52
22:45. Belarus – Kosovo – 2:1
Qollar: Vladislav Morozov, 73, Maks Ebonq, 75 - Vedat Muriqi, 87 (pen.)
Xal durumu: İsveçrə - 10, Rumıniya – 8, İsrail – 7, Belarus – 3, Kosovo, 3, Andorra – 1.