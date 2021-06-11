AVRO-2020: Türkiyə və İtaliya yığmalarının start heyətləri bəlli oldu

Futbol üzrə Avropa çempionatının açılış matçında üz-üzə gələcək Türkiyə və İtaliya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.
Türkiyə: 23. Uğurcan Çakır, 2. Zeki Çelik, 3. Merih Demiral, 4. Çağlar Söyüncü, 5. Okay Yokuşlu, 6. Ozan Tufan, 9. Kenan Karaman, 10. Hakan Çalhanoğlu, 11. Yusuf Yazıcı, 13. Umut Meraş, 17. Burak Yılmaz (K)
Ehtiyat oyunçular: 1. Mert Günok, 12. Altay Bayındır, 7. Cengiz Ünder, 8. Dorukhan Toköz, 14. Taylan Antalyalı, 15. Ozan Kabak, 16. Enes Ünal, 19. Orkun Kökçü, 21. İrfan Can Kahveci, 22. Kaan Ayhan, 25. Mert Müldür, 26. Halil Dervişoğlu
Baş məşqçi: Şenol Güneş
İtaliya: 21. Canluici Donnarumma, 3. Croco Kyellini (K), 4. Leonardo Spinatsola, 5. Manuel Lokatelli, 8. Jorjinyo, 10. Lorentso İnsinye, 11. Domeniko Berardi, 17. Çiro İmmobile, 18. Nikola Barella, 19. Leonardo Bonuççi, 24. Alessandro Florentsi
Ehtiyat oyunçular: 1. Salvatore Siriqu, 26. Aleks Meret, 2. Covanni Di Lorentso, 9. Andrea Belotti, 12. Matteo Pessina, 13. Emerson, 14. Federiko Kyeza, 15. Françesko Açerbi, 16. Brian Kristante, 20. Federiko Bernardeski, 22. Cakomo Raspadori, 23. Alessandro Bastoni
Baş məşqçi: Roberto Mançini
Qeyd edək ki, Romadakı "Olimpiko" stadionunda keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.