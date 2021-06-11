Евро-2020: Стали известны стартовые составы на матч открытия

Сегодня состоится матч сборных Турции и Италии. Стартовая встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.

Сегодня состоится матч сборных Турции и Италии. Стартовая встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.

Как сообщает Report, матч начинается в 23:00.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу, Туфан, Языджи, Караман, Чалханоглу, Йылмаз.

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци, Жоржиньо, Барелла, Локателли, Инсинье, Берарди, Иммобиле.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.