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Евро-2020: Стали известны стартовые составы на матч открытия

Евро-2020: Стали известны стартовые составы на матч открытия Сегодня состоится матч сборных Турции и Италии. Стартовая встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.
Футбол
11 июня 2021 г. 21:53
Евро-2020: Стали известны стартовые составы на матч открытия

Сегодня состоится матч сборных Турции и Италии. Стартовая встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.

Как сообщает Report, матч начинается в 23:00.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу, Туфан, Языджи, Караман, Чалханоглу, Йылмаз.

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци, Жоржиньо, Барелла, Локателли, Инсинье, Берарди, Иммобиле.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Türkiyə və İtaliya yığmalarının start heyətləri bəlli oldu

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