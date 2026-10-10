İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Asiya Futbol Konfederasiyası Millətlər Liqasının təşkilini nəzərdən keçirir

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2026
    • 11:04
    Asiya Futbol Konfederasiyası Millətlər Liqasının təşkilini nəzərdən keçirir

    Asiya Futbol Konfederasiyası (AFC) 2030-cu ildən Millətlər Liqasının təşkilini nəzərdən keçirir.

    "Report" "ESPN" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, yeni layihə dünya çempionatı və Asiya Kubokunun seçmə mərhələlərindəki genişmiqyaslı islahatların tərkib hissəsi olacaq.

    Yarış iki ildən bir keçiriləcək. İştirakçılar üç diviziona bölünəcəklər: I və II divizionda 18, III divizionda isə 11 komanda yer alacaq. Avropa Millətlər Liqasında olduğu kimi, Asiya turnirində də divizionlararası enmə və yüksəlmə sistemi tətbiq ediləcək.

    Dünya çempionatının seçmə mərhələləri çərçivəsində ali divizionun ən yaxşı 6 yığması mundiala birbaşa vəsiqə qazanacaq. İlk belə yarış 2032/2033 mövsümünə planlaşdırılır. 7–10-cu yerləri tutacaq komandalar əlavə turnirdə qalan iki kvota uğrunda mübarizə aparacaqlar. Əlavə turnirdə üçüncü yeri tutacaq komanda isə konfederasiyalararası pley-off matçına çıxacaq.

    Asiya Kubokunun seçmə mərhələsi də 2030-cu ildən etibarən Millətlər Liqası sisteminə inteqrasiya olunacaq.

    Qeyd edək ki, analoji turnirin 2029-cu ildə KONKAKAF və Afrika zonalarında da tətbiqi planlaşdırılır.

    Asiya Futbol Konfederasiyası (AFC) Asiya Kuboku
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:36

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar

    Xarici siyasət
    11:35

    Bakıda Azərbaycan Pençak Silat İcmasının açılışı olub

    Xarici siyasət
    11:33

    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    11:33
    Video

    44 günlük müharibənin iştirakçısı: Döyüşdə qazandığımız dostluğu heç vaxt unuda bilmərik - MÜSAHİBƏ

    Daxili siyasət
    11:32

    Səfir: İndoneziya AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

    Xarici siyasət
    11:26
    Foto
    Video

    FHN Masazırda 5 avtomobilin yanması ilə bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:23

    "Real"ın müdafiəçisi Ferlan Mendi 5 aydan sonra məşqlərə başlayıb

    Futbol
    11:14

    "Level Leasing"in keçmiş səhmdarı valyuta mübadiləsi biznesinə qoşulub

    Maliyyə
    11:06

    Filippinli səyyah: İnfrastrukturun inkişafı Qarabağa daha çox xarici turist cəlb edəcək

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti