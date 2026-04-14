"Arsenal"ın keçmiş futbolçusu Cek Uilşir baş məşqçi kimi ilk titulunu qazanıb

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Arsenalın keçmiş futbolçusu Cek Uilşir baş məşqçi kimi ilk titulunu qazanıb

    İngiltərə millisinin və "Arsenal" klubunun sabiq futbolçusu Cek Uilşir baş məşqçi kimi ilk titulunu qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, onun rəhbərlik etdiyi I Liqa təmsilçisi "Luton Taun" İngiltərə Futbol Liqası Kubokunun (EFL Trophy) finalında "Stokport Kaunti" komandasını 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

    C.Uilşir 2025-ci ilin oktyabrından komandanın "sükanı arxasında"dır. O, daha əvvəl "Norviç"də fəaliyyət göstərib.

    İngiltərə millisinin sabiq üzvü futbolçu karyerası ərzində "Arsenal", "Bolton", "Bornmut", "Vest Hem" və Danimarkanın "Orhus" komandalarının şərəfini qoruyub.

    Qeyd edək ki, İngiltərə Liqa Kubokunda aşağı dəstə klubları ilə yanaşı, Premyer Liqa və Çempionşip təmsilçilərinin gənclərdən ibarət heyətləri də iştirak edir. Bu, İngiltərədə üçüncü ən nüfuzlu turnir hesab olunur.

