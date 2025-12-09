İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Arsenal" Çempionlar Liqası üçün yeni futbolçu sifariş edib

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 20:42
    Arsenal Çempionlar Liqası üçün yeni futbolçu sifariş edib

    İngiltərə təmsilçisi "Arsenal" braziliyalı hücumçusu Qabriel Jezusu UEFA Çempionlar Liqasının iştirak ərizəsinə əlavə edib.

    "Report" xəbər verir ki, London klubu braziliyalı forvardın bərpa prosesini başa vurduğunu nəzərə alaraq onu yenidən turnir üçün sifariş edib.

    Zədəsini tam sağaldan 28 yaşlı futbolçu komanda ilə birgə məşqlərə qatılır.

    Jezus bu ilin əvvəlindən zədəli olduğu üçün "topçular"ın Çempionlar Liqası üçün sifariş ərizəsində yer almamışdı.

    Onun hansı matçda meydana çıxacağı məlum deyil.

