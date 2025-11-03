Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan"ın 1/8 finalın püşkatmasından öncə yer aldığı səbət müəyyənləşib
- 03 noyabr, 2025
- 11:07
"Aaraz-Naxçıvan"ın futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin püşkatmasından öncə yer aldığı səbət müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Reqlamentə əsasən, A yolunda mübarizə aparan və qrup mərhələsini 3-cü pillədə başa vuran, eləcə də B yolunda qrup qalibi kimi mübarizəni davam etdirmək hüququ qazanan komandalar A yolunda yarışmış və yekunda öz qruplarında birinci və ikinci yerləri tutmuş klublarla qarşılaşacaqlar.
Noyabrın 6-da, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da 1/8 və 1/4 final mərhələlərini püşkü atılacaq. 1/8 final oyunları noyabrın 24-də və dekabrın 5-də, 1/4 final matçları isə gələn il fevralın 23-də və martın 6-da təşkil olunacaq. Hər iki mərhələnin iştirakçıları rəqibləri ilə həm doğma, həm də rəqib meydanında qarşılaşacaqlar.
Bundan sonra "dördlər finalı"nın iştirakçıları müəyyənləşəcək. Həlledici mərhələnin oyunları mayın 7-dən 10-dək keçiriləcək.
A yolu, qrup qalibləri
"Kartagena Kosta Kalida" (İspaniya)
"İlles Balears Palma" (İspaniya, ÇL-in son qalibi)
"Benfika" (Portuqaliya)
"Sportinq" (Portuqaliya)
A yolu, qrup ikinciləri
"Pyast Qlivise" (Polşa)
"Etoile Lavalloise" (Fransa)
"Riqa" (Latviya)
"Kayrat" (Almatı, Qazaxıstan)
A yolu, qrup üçüncüləri
"Sportinq Anderlext" (Belçika)
"Semey" (Qazaxıstan)
"Luxol St. Andreus" (Malta)
"Priştina 01" (Kosovo)
B yolu, qrup qalibləri
AEK (Yunanıstan)
"Hyörrinq" (Danimarka)
"Araz-Naxçıvan" (Azərbaycan)
"Hit" (Kiyev, Ukrayna)
Qeyd edək ki, 7-ci qrupun qalibi kimi 1/8 finala vəsiqə qazanan "Araz-Naxçıvan" ilk oyununu Bakıda keçirəcək.