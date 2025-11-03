İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan"ın 1/8 finalın püşkatmasından öncə yer aldığı səbət müəyyənləşib

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:07
    Çempionlar Liqası: Araz-Naxçıvanın 1/8 finalın püşkatmasından öncə yer aldığı səbət müəyyənləşib

    "Aaraz-Naxçıvan"ın futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin püşkatmasından öncə yer aldığı səbət müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Reqlamentə əsasən, A yolunda mübarizə aparan və qrup mərhələsini 3-cü pillədə başa vuran, eləcə də B yolunda qrup qalibi kimi mübarizəni davam etdirmək hüququ qazanan komandalar A yolunda yarışmış və yekunda öz qruplarında birinci və ikinci yerləri tutmuş klublarla qarşılaşacaqlar.

    Noyabrın 6-da, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da 1/8 və 1/4 final mərhələlərini püşkü atılacaq. 1/8 final oyunları noyabrın 24-də və dekabrın 5-də, 1/4 final matçları isə gələn il fevralın 23-də və martın 6-da təşkil olunacaq. Hər iki mərhələnin iştirakçıları rəqibləri ilə həm doğma, həm də rəqib meydanında qarşılaşacaqlar.

    Bundan sonra "dördlər finalı"nın iştirakçıları müəyyənləşəcək. Həlledici mərhələnin oyunları mayın 7-dən 10-dək keçiriləcək.

    A yolu, qrup qalibləri

    "Kartagena Kosta Kalida" (İspaniya)

    "İlles Balears Palma" (İspaniya, ÇL-in son qalibi)

    "Benfika" (Portuqaliya)

    "Sportinq" (Portuqaliya)

    A yolu, qrup ikinciləri

    "Pyast Qlivise" (Polşa)

    "Etoile Lavalloise" (Fransa)

    "Riqa" (Latviya)

    "Kayrat" (Almatı, Qazaxıstan)

    A yolu, qrup üçüncüləri

    "Sportinq Anderlext" (Belçika)

    "Semey" (Qazaxıstan)

    "Luxol St. Andreus" (Malta)

    "Priştina 01" (Kosovo)

    B yolu, qrup qalibləri

    AEK (Yunanıstan)

    "Hyörrinq" (Danimarka)

    "Araz-Naxçıvan" (Azərbaycan)

    "Hit" (Kiyev, Ukrayna)

    Qeyd edək ki, 7-ci qrupun qalibi kimi 1/8 finala vəsiqə qazanan "Araz-Naxçıvan" ilk oyununu Bakıda keçirəcək.

