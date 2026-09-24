"Araz-Naxçıvan" iki yoxlama oyunu keçirəcək
Futbol
- 24 sentyabr, 2026
- 15:30
Milli komandaların oyunları ilə əlaqədar Misli Premyer Liqasında yaranmış fasilədən istifadə edən "Araz-Naxçıvan" iki yoxlama oyunu keçirəcək.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Komanda sentyabrın 27-də, saat 16:00-da BOS-un ehtiyat meydanında "İmişli" ilə qarşılaşacaq.
Növbəti oyun isə oktyabrın 2-nə nəzərdə tutulub. Bu dəfə rəqib "Neftçi" olacaq. Oyunun məkanı hələlik bəlli deyil.
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