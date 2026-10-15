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    "Azərişıq" 9 ayda azad edilmiş ərazilərdə 1 100 transformator təmir edib

    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2026
    • 13:52
    Azərişıq 9 ayda azad edilmiş ərazilərdə 1 100 transformator təmir edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azərişıq" ASC Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində 1 100 transformator təmir edib.

    "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC-nin Texniki Departament direktoru Vüsal Qənbərov bu gün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə və ümumilikdə ölkədə ötən 9 ay ərzində görülən bərpa və yenidənqurma işlərinə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda səhmdar cəmiyyət azad olunmuş ərazilərdə işləri davam etdirir: "Belə ki, işğal dövründə həmin ərazilərdə şəhərlər, kəndlər dağıdılıb. Azad edilmiş ərazilərdə yeni yarımstansiyaların inşası ilə bağlı işlər görülür".

    Azərişıq ASC İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    MiniBoss
    MiniBoss

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