Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək
Futbol
- 08 oktyabr, 2025
- 14:04
Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, matçlar oktyabrın 17-19-u aralığında təşkil olunacaq.
Qarşılaşmalar "ASCO Arena"da gerçəkləşəcək.
Bu turnirin Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizdə mina probleminin dünyaya çatdırılması, minadan zəərçəkənlərin beynəlxalq idman platformalarında bir araya gəlməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək
