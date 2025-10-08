İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 14:04
    Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək

    Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, matçlar oktyabrın 17-19-u aralığında təşkil olunacaq.

    Qarşılaşmalar "ASCO Arena"da gerçəkləşəcək.

    Bu turnirin Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizdə mina probleminin dünyaya çatdırılması, minadan zəərçəkənlərin beynəlxalq idman platformalarında bir araya gəlməsi baxımından əhəmiyyətlidir.

    Amputant futbolu UEFA Millətlər Liqası "ASCO Arena"

    Son xəbərlər

    14:18

    Martin Kupka: "Çexiya Azərbaycan üçün tramvay və metro qatarları tədarük etməyə hazırdır"

    İnfrastruktur
    14:07
    Foto

    Kürdəmirdə yol qəzası olub, bir ailənin dörd üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:06

    Azərbaycanın Baş naziri Tbilisidə "İpək Yolu" forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    14:05

    Baş İdarə onlayn qumar şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirib, saxlanılanlar var

    Daxili siyasət
    14:04

    Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək

    Futbol
    14:03

    Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    14:02

    Gəncədə yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülüb

    Hadisə
    14:02

    TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"

    Biznes
    13:59
    Foto

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti