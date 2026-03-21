    • 21 mart, 2026
    • 14:08
    Aleksander İsak Çempionlar Liqasının 1/4 finalına qədər sıraya qayıda bilər

    Ötən ilin dekabr ayında ayağı sınaraq ciddi zədə alan isveçli hücumçu Aleksander İsak İngiltərə təmsilçisi "Liverpul"un heyətinə qayıtmağa yaxındır.

    "Report" xəbər verir ki, komandanın baş məşqçisi Arne Slotun sözlərinə görə, 26 yaşlı futbolçunun UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsində PSJ-yə (Fransa) qarşı keçiriləcək ilk oyuna qədər bərpa olunması gözlənilir.

    Aleksander İsak İngiltərə Premyer Liqasında "Tottenhem"lə oyunda müdafiəçi Mikki van de Ven ilə toqquşma zamanı zədələnmişdi.

    Bildirilib ki, futbolçu hələ komanda ilə tam məşqlərə başlamasa da, qarşıdakı oyunlarda iştirak etməsi planlaşdırılır.

    "Liverpul" ilə PSJ arasında ilk görüş aprelin 8-də Parisdə, cavab qarşılaşması isə aprelin 14-də Liverpulda keçiriləcək.

    14:25

    İran Ben-Qurion hava limanındakı yanacaq çənlərinə və hərbi infrastruktura hücum edib

    Digər ölkələr
    14:18

    "Böyük Dəbilqə": 1/4 finalda uduzan Hidayət Heydərov təsəlliverici görüşə çıxacaq

    Fərdi
    14:13

    Ermənistan İstintaq Komitəsi II Qareginə II İliyanın dəfni üçün Tbilisiyə getməyə icazə verməyib

    Region
    14:09

    Bağdadda kəşfiyyat qərargahına PUA zərbəsi nəticəsində bir zabit ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    14:08

    Aleksander İsak Çempionlar Liqasının 1/4 finalına qədər sıraya qayıda bilər

    Futbol
    14:06

    Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    14:03

    Moskvaya dron hücumu davam edir: vurulmuş PUA-ların sayı 30-u keçib

    Digər ölkələr
    13:48

    Bakıdan bölgələrə ötən gün 14 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    13:34

    Azərbaycan xalça və xalça məmulatları istehsalını 80 % artırıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti