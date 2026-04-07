AFFA üç kluba intizam pozuntusu səbəbindən texniki məğlubiyyət verib
Futbol
- 07 aprel, 2026
- 11:53
AFFA İntizam Komitəsi üç kluba texniki məğlubiyyət verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
AFFA U-14 Qızlar Liqasında keçirilməli olan "Sumqayıt" – "Pirallahı" oyunu qonaq komandanın futbolçu sayının yetərli olmaması səbəbindən baş tutmayıb. Bu səbəbdən "Pirallahı" komandasına 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib. Eyni liqanın digər matçında "Kür Samux" komandası "Mingəçevir" ilə oyuna təyin olunmuş vaxtda gəlmədiyi üçün texniki məğlubiyyət alıb.
Bundan başqa, futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında "Şuşa" – U-19 görüşündə Şuşa təmsilçisi təyin olunan vaxtda meydana çıxmadığına görə 0:5 hesablı texniki məğlubiyyətlə üzləşib.
