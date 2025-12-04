İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    • 04 dekabr, 2025
    • 13:45
    AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət verib

    AFFA 4 komandanı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    U-14 Qızlar Liqasında "Pirallahı" və "Ümid" komandalarına heyətdə yetərsay olmadığı üçün texniki məğlubiyyət verilib.

    AFFA Region Liqasında "Ərgünəş" komandasına "Real"la matçda təcili tibbi yardım maşını və ya həkim briqadası təmin etmədiyinə, "Bakı"ya isə "Mərcanlı" ilə oyunda heyətində lisenziyası olmayan futbolçu oynatdığına görə texniki məğlubiyyət verilib.

    AFFA AFFA İntizam Komitəsi texniki məğlubiyyət Region Liqası

    Son xəbərlər

    13:47

    Azərbaycan və Çexiya arasında Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının 2026-da keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    13:47

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində dəyən zərər 4 milyard dolları ötə bilər

    Digər ölkələr
    13:46

    BMT TŞ-nin nümayəndə heyəti Suriyadadır

    Digər ölkələr
    13:46

    ATƏT PA Bakı və İrəvan arasında sülhü dəstəkləməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    13:46

    Sektor müdiri: Könüllülük fəaliyyəti əsrlər boyu Azərbaycan xalqının təfəkküründə formalaşmış haldır

    Daxili siyasət
    13:45

    AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    13:44

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzur: Şəhərsalmada novatorluq və texnoloji tərəqqi nümunəsi

    İnfrastruktur
    13:36

    İmişli təmsilçisinin futbolçusu hakimi vurduğu üçün 14 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    13:31

    Gürcüstan dövlət ali təhsil müəssisələrinə xarici tələbələrin qəbuluna qadağa qoyacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti