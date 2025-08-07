Haqqımızda

Futbol
7 avqust 2025 15:39
21 yaşadək ən yaxşı gənc futbolçu adına namizədlər müəyyənləşib.

"Report" xəbər verir ki, “France Football” nəşri "Kopa Trophy" mükafatını qazana biləcək oyunçuların adlarını açıqlayıb.

Qısa siyahıya Pau Kubarsi, Lamin Yamal (hər ikisi "Barselona", İspaniya), Ayyub Buaddi ("Lill", Fransa), Dezire Due, Joau Neveş (hər ikisi PSJ, Fransa), Estevao ("Çelsi", İngiltərə), Din Heysen ("Real", İspaniya), Maylz Lyuis Skelli ("Arsenal", İngiltərə), Rodriqo Mora ("Portu", Portuqaliya) və Kenan Kenan Yıldız ("Yuventus", İtaliya) daxil edilib.

Səsvermədə "Qızıl top" mükafatının qalibləri iştirak edəcəklər. Hər bir şəxs namizədlər siyahısında üç oyunçu seçməlidir.

Qeyd edək ki, ötən il Lamin Yamal mükafata sahib çıxıb.

