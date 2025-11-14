"Formula 1" komandasının bazası naməlum şəxslər tərəfindən hücuma məruz qalıb
Formula 1
- 14 noyabr, 2025
- 14:02
"Formula 1" komandası "Alpin"in Fransadakı bazası naməlum şəxslər tərəfindən hücuma məruz qalıb.
"Report" "Le Parisien"ə istinadən xəbər verir ki, noyabrın 10-da iki naməlum şəxs "Alpin" komandasının bazasına daxil olub.
Cinayətkarların pəncərəni sındıraraq rəhbərliyin ofislərinə daxil olduqları, bir neçə ofis qapısına zərər vurduqları, lakin heç bir sənəd oğurlanmadığı vurğulanıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanıldığı bildirilib.
Son xəbərlər
14:28
AMB yüklülük reyestrinə dair aylıq statistik məlumatlar açıqlayacaqMaliyyə
14:23
Foto
Cəbrayılda əhali üçün səyyar müayinələr keçirilibSağlamlıq
14:20
Ermənistan hökuməti Aİİ və BƏƏ arasında ticarət sazişinin ratifikasiyasına razılıq veribRegion
14:19
Fransa və Ukrayna prezidentləri Parisdə danışıqlar aparacaqlarDigər ölkələr
14:19
Foto
Azərbaycan IMF-in Regional İnkişaf Mərkəzinin tədbirində təmsil olunubMaliyyə
14:16
Foto
Kiyevə raket hücumu zamanı Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə ciddi ziyan dəyibXarici siyasət
14:09
Azərbaycan Xorvatiya ilə vergidə yeni təşəbbüslər reallaşdırmağı müzakirə edibBiznes
14:05
Foto
Növbəti köç karvanı Xanyurdu kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:04