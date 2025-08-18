Yeniyetmə şahmatçılar üçün "ustad dərsləri" təşkil edilib

Azərbaycan Şahmat Federasiyasında (AŞF) yeniyetmələr arasında ölkə çempionatının qalib və mükafatçıları üçün "ustad dərsləri" təşkil edilib.
Qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, tədbirdə 8, 10, 12, 14, 16 və 18 yaşlılar arasında Azərbaycan çempionatının qalib və mükafatçıları iştirak ediblər.
Tədbirdə çıxış edən AŞF prezidenti Mahir Məmmədov qurumun yeniyetmə şahmatçıların inkişafına böyük önəm verdiyini və bu istiqamətdə müxtəlif layihələr həyata keçirildiyini bildirib.
İlk "ustad dərsi"ndə milli komandanın üzvü Aydın Süleymanlı yeniyetmələrlə təcrübəsini bölüşüb. Karyerası barədə danışan yığma üzvü uşaqlara yarış ərəfəsində həyəcanı unutmağın və diqqəti rəqibə yönəltməyin sirrlərindən söhbət açıb. Şahmatda intizamın vacib olduğunu deyən A.Süleymanlı gərgin məşqlər zamanı düzgün istirahət etməyin önəmini vurğulayıb.
Tədbirin sonunda bir neçə partiyanı təhlil edən Aydın Süleymanlı uşaqların suallarına cavab verib.
Qeyd edək ki, Aydın Süleymanlı yeniyetmələr arasında dünya (14 yaş qrupunda) və ikiqat Avropa çempionu (8 yaşadək və 12 yaşadək), o cümlədən 16 yaşadək şahmatçıların Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının qalibidir. Milli üzvü 2024-cü ildə Azərbaycan çempionatının qızıl medalını qazanıb.