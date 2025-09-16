İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev "Böyük Qayıdış" Formula 1

    16 sentyabr, 2025
    22:37
    14 və 17 yaşadək yeniyetmə cüdoçular arasında Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsi üzrə region birincilikləri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, turnirdə Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Tərtər, və Laçından 42 cüdoçu mübarizə aparıb. 

    Ağdam Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan yarışda 9 çəki dərəcəsində qalib və mükafatçılar bəlli olub.

    Qeyd edək ki, region birinciliklərinin keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə çempionatında iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirməkdir. Həmçinin, U-17 üzrə birinciliklər milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandırır.

    Qalib və mükafatçıları təqdim edirik:

    U-14 yaş kateqoriyası

    38 kq

    1. Röyal İsmayılov 

    2. Camal Şərifov 

    42 kq

    1. Nihat Qasımlı 

    2. Ülvi Həsənli 

    46 kq

    1. Coşqun Məmmədli 

    2. Ayxan Cavadzadə 

    50 kq

    1. Fərid Səmədli 

    2. Nihad Məmmədov 

    3. Yusif Ağayev 

    55 kq

    1. Kənan Ağazadə 

    2. Yusif Sarızadə 

    U-17 yaş kateqoriyası

    50 kq

    1. Elçin Məmmədov 

    2. Ramal Qənbərov 

    3. Qurban Abbasov 

    3. Çingiz Axundov 

    55 kq

    1. Ömər Kərimli 

    2. Xətai Şirinov 

    60 kq

    1. Səid Əliyev 

    2. Ülvi Abbaszadə 

    3. Elvin Məmmədli 

    66 kq

    1. Rufan Balakişiyev 

    2. Şakir Məmmədov 

