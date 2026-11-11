İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Yelkən idmanı üzrə "Zəfər Kuboku" keçirilib

    Fərdi
    • 11 noyabr, 2026
    • 10:48
    Yelkən idmanı üzrə Zəfər Kuboku keçirilib

    Yelkən idmanı üzrə "Zəfər Kuboku" keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Su İdmanı Federasiyasından məlumat verilib.

    8 Noyabr - Zəfər Gününə həsr olunmuş turnirdə 20-dən çox idmançı 4 kateqoriya üzrə mübarizə aparıb.

    İştirakçılar optimist yeniyetmələr (Junior), optimist ümumi kateqoriya, optimist qızlar və ILCA 4 sinifləri üzrə qalibləri müəyyənləşdiriblər.

    Mükafatçılara diplomlar təqdim edilib.

    Optimist yeniyetmələr (Junior)

    1. Kamilla Həsənova

    2. Gülnisə İsmayılova

    3. Leyli Məmmədli

    Optimist ümumi kateqoriya

    1. Kamal Bəşirli

    2. Amin Cəlilzadə

    3. Nurlan Ağazadə

    Optimist qızlar

    1. Kamilla Həsənova

    2. Səma Mansurzadə

    3. Yağmur Həsənli

    ILCA 4

    Mikayıl Məmmədzadə

    Yelkən idmanı üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yelkən idmanı üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yelkən idmanı üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yelkən idmanı üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Kamal Bəşirli Azərbaycan Su İdmanı Federasiyası
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