В Азербайджане прошел "Кубок Победы" по парусному спорту
Индивидуальные
- 11 ноября, 2026
- 10:59
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В Азербайджане состоялся турнир по парусному спорту "Кубок Победы", посвященный 8 ноября - Дню Победы.
Как сообщили Report в Федерации водных видов спорта Азербайджана, в соревнованиях приняли участие более 20 спортсменов, которые выступили в четырех категориях.
Победители и призеры были определены в классе "Оптимист" среди юниоров, в общем зачете и среди девушек, а также в классе ILCA 4. Награжденным спортсменам вручили дипломы.
Результаты соревнований:
"Оптимист" (юноши, Junior):
-
Камилла Гасанова
-
Гюльниса Исмайылова
-
Лейли Мамедли
"Оптимист" (общая категория):
-
Камаль Баширли
-
Амин Джалилзаде
-
Нурлан Агазаде
"Оптимист" (девушки):
-
Камилла Гасанова
-
Сама Мансурзаде
-
Ягмур Гасанли
ILCA 4:
-
Микаил Мамедзаде
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