Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Азербайджане прошел "Кубок Победы" по парусному спорту

    Индивидуальные
    • 11 ноября, 2026
    • 10:59
    В Азербайджане прошел Кубок Победы по парусному спорту

    В Азербайджане состоялся турнир по парусному спорту "Кубок Победы", посвященный 8 ноября - Дню Победы.

    Как сообщили Report в Федерации водных видов спорта Азербайджана, в соревнованиях приняли участие более 20 спортсменов, которые выступили в четырех категориях.

    Победители и призеры были определены в классе "Оптимист" среди юниоров, в общем зачете и среди девушек, а также в классе ILCA 4. Награжденным спортсменам вручили дипломы.

    Результаты соревнований:

    "Оптимист" (юноши, Junior):

    1. Камилла Гасанова

    2. Гюльниса Исмайылова

    3. Лейли Мамедли

    "Оптимист" (общая категория):

    1. Камаль Баширли

    2. Амин Джалилзаде

    3. Нурлан Агазаде

    "Оптимист" (девушки):

    1. Камилла Гасанова

    2. Сама Мансурзаде

    3. Ягмур Гасанли

    ILCA 4:

    1. Микаил Мамедзаде

    В Азербайджане прошел Кубок Победы по парусному спорту
    В Азербайджане прошел Кубок Победы по парусному спорту
    В Азербайджане прошел Кубок Победы по парусному спорту
    В Азербайджане прошел Кубок Победы по парусному спорту

    8 Ноября - День Победы
    Фото
    Yelkən idmanı üzrə "Zəfər Kuboku" keçirilib
    Фото
    Azerbaijan hosts Victory Cup sailing competition
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:37
    Глава МЧС Кыргызстана получил выговор, трое чиновников уволены из-за смерти подростка
    Это интересно
    11:26
    Роланд Прайс: ВБ обсуждает с Азербайджаном потенциальные инвестиции в Средний коридор - Эксклюзив
    Инфраструктура
    11:22
    Азербайджан направит более 8,8 млрд манатов на оборону и нацбезопасность в 2027 году
    Финансы
    11:22
    Профицит госбюджета Азербайджана за 10 мес. 2026г составил 4,8 млрд манатов
    Финансы
    11:20
    Доходы населения Азербайджана выросли на 9,9%
    Финансы
    11:20
    Фото
    Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетики
    Энергетика
    11:19
    Муса Гулиев: Почасовая оплата может создать новые рабочие места в Азербайджане
    Финансы
    11:18
    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 10%
    Финансы
    11:15
    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли около $89 млрд
    Финансы
    Лента новостей