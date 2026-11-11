В Азербайджане прошел "Кубок Победы" по парусному спорту

В Азербайджане состоялся турнир по парусному спорту "Кубок Победы", посвященный 8 ноября - Дню Победы.

Как сообщили Report в Федерации водных видов спорта Азербайджана, в соревнованиях приняли участие более 20 спортсменов, которые выступили в четырех категориях.

Победители и призеры были определены в классе "Оптимист" среди юниоров, в общем зачете и среди девушек, а также в классе ILCA 4. Награжденным спортсменам вручили дипломы.

Результаты соревнований:

"Оптимист" (юноши, Junior):

Камилла Гасанова Гюльниса Исмайылова Лейли Мамедли

"Оптимист" (общая категория):

Камаль Баширли Амин Джалилзаде Нурлан Агазаде

"Оптимист" (девушки):

Камилла Гасанова Сама Мансурзаде Ягмур Гасанли

ILCA 4: