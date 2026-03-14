    • 14 mart, 2026
    • 15:43
    Vüqar Əhmədov növbəti dörd il üçün Su İdmanı Növləri Federasiyasına rəhbərlik edəcək

    Vüqar Əhmədov növbəti 4 il müddətinə Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının prezidenti seçilib.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının ümumi yığıncağı Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında təşkil olunub. Tədbirdə çıxış edən gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov iştirakçıları salamlayaraq onlara uğurlar arzulayıb.

    İclasın gündəliyi təsdiq edildikdən sonra federasiyanın baş katibi Fərhad Əliyev çıxış edərək 2022–2026-cı illər ərzində görülən işlərə dair hesabat təqdim edib.

    Daha sonra "Azərbaycan Yelkən Federasiyası" İctimai Birliyinin "Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyası" İctimai Birliyinə qoşulması yolu ilə federasiyanın yenidən təşkili məsələsi səsverməyə çıxarılıb və qəbul edilib. Həmçinin "Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyası" İctimai Birliyinin Nizamnaməsi yeni redaksiyada səsvermə yolu ilə qəbul olunub.

    Ardınca federasiyanın rəhbərliyinə seçkilər keçirilib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Vüqar Əhmədov növbəti 4 il müddətinə federasiyanın prezidenti seçilib. O, çıxış edərək etimada görə təşəkkürünü bildirib, federasiyaların birləşdirilməsi nəticəsində daha böyük və vahid idman qurumunun formalaşdığını vurğulayıb.

    Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Kamil Hüseynov, Fərid Əmirov və Namiq Orucov federasiyanın vitse-prezidentləri, Fərhad Əliyev isə icraçı vitse-prezident seçilib. Rəhman Xanlarov və Burcu Algon Giorgianni İdarə Heyətinin üzvləri seçiliblər. Daha sonra Nəzarət-Təftiş Komissiyasına da seçkilər keçirilib. Arif Ləzimzadə sədr, Vüsal Qurbanov və Elvin Heydərov isə üzv seçiliblər.

    Sonda Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə çıxış edərək federasiyanın yeni seçilmiş rəhbərliyini təbrik edib, gələcək fəaliyyətlərində onlara uğurlar arzulayıb.

