U-17 Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha beş boksçusu qələbə qazanıb
- 06 oktyabr, 2026
- 11:28
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Monteneqronun Budva şəhərində keçirilən boks üzrə U-17 Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin daha 5 idmançısı qələbə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Nihad Məmmədli (48 kq) 1/16 finalda Lasaro Ernandesi (İspaniya) cəmi 58 saniyəyə tam üstünlüklə məğlub edib.
O, oktyabrın 7-də ikinci görüşündə ilk mərhələdən azad olan Filip Borkovski (Polşa) ilə üz-üzə gələcək.
İsmayıl Nəsirzadə (52 kq) də 1/16 finalda ilk raundda qələbəsini rəsmiləşdirib. Təmsilçimiz İlir Selmanidən (Şimali Makedoniya) güclü olub. Nəsirzadə oktyabrın 7-də 1/8 finalda Vakaris Kiseliunası (Litva) sınağa çəkəcək.
Şükar Əliyev (80 kq) də döyüşü vaxtından əvvəl xeyrinə bitirib. Boksçu 1/8 finalda Lazare Dokvadzeyə (Gürcüstan) üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib. O, oktyabrın 8-də növbəti döyüşündə Maksim Rumyantsevlə (Belarus) münasibətinə aydınlıq gətirəcək.
Mehran Rəsulov (+80 kq) 1/8 finalda Levente Lorantanı (Macarıstan) mübarizədən kənarlaşdırıb. Rəqibini 4:1 (30:27, 28:29, 29:28, 30:27, 30:27) hesabı ilə məğlub edən milli üzvü növbəti cəhdində Stefanos Atanasiu (Yunanıstan) ilə qüvvəsini sınayacaq. Döyüş oktyabrın 8-də baş tutacaq.
Səma Abbasova (66 kq) da 1/8 final görüşündən qalib ayrılıb. O, Robin Oreyli (İrlandiya) üzərində 3:2 (29:28, 29:28, 27:30, 28:29, 29:28) hesabı ilə qələbə qazanıb. Abbasova oktyabrın 7-də Aleksandra Kerdolla (İsrail) gücünü yoxlayacaq.
Qeyd edək ki, 40 ölkədən 473 boksçunun qatıldığı Avropa çempionatı oktyabrın 11-də yekunlaşacaq.