Niderlandı təmsil edən Efiopiya əsilli atlet Sifan Hassan Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında 1500 metr məsafəyə qaçışda yarımfinalın qalibi olub.

"Report"un məlumatına görə, 28 yaşlı idmançı yarış zamanı rəqibi ilə toqquşub və yerə yıxılıb.

Lakin Hassan mübarizəyə davam edib və 4 dəqiqə 5,17 saniyəyə finişə birinci çatıb.