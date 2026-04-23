Taleh Ziyadov Avropa Badmintonu Direktorlar Şurasının üzvü seçilib
Fərdi
- 23 aprel, 2026
- 16:14
Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti Taleh Ziyadov Avropa Badmintonu Direktorlar Şurasının üzvü seçilib.
Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.
Qurumun hesabat-seçki konfransı Danimarkanın Horsens şəhərində keçirilib.
T.Ziyadov səsvermənin nəticələrinə əsasən Avropa Badmintonu Direktorlar Şurasının üzvü seçilib.
O, 2026–2030-cu illərdə qurumun idarəçiliyində Azərbaycanı təmsil etmək hüququ qazanıb.
Son xəbərlər
21:09
Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
21:03
Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİBFərdi
20:59
Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaqİnfrastruktur
20:50
Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərXarici siyasət
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
20:36
Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmürDigər ölkələr
20:26
"Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıbFutbol
20:25
CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərirDigər ölkələr
20:20