Həftənin oyunu: Karlsen tək deyil...

“Hər iki tərəf ən yaxşı gedişləri oynasa, oyununun nəticəsi necə olar?"

"Report" beynəlxalq qrossmeysterlər Vasif Durarbəyli və Burak Fıratın yeni yazısını təqdim edir...

Mən 40 yaxşı gediş edəcəyəm. Sən də eynisini edə bilsən, oyun heç-heçə bitəcək - Vasili Smıslov

Əvvəllər sərt mübahisələr olurdu: Hər iki tərəf ən yaxşı gedişləri oynasa, oyununun nəticəsi necə olar? İndi milyonlarla klassik oyun təhlil edilib və şahmat maşınları təkmilləşib. Peşəkarlar arasında belə bi razılıq formalaşıb ki, oyun heç-heçə bitərdi.

7-ci dünya çempionu Vasilı Smıslovun fəlsəfi yanaşması müasir oyunçuların yanaşması ilə əlaqədardır və uyğundur. Məsələn, bu yanaşmaya hazırkı dünya çempionu Maqnus Karlsenin oyunlarında rast gəlinir. O, oyunu məcburi etmək üçün tələsmir, əksinə, rəqibinə mümkün qədər çox yaxşı gedişlər etmək üçün təzyiq edir. Əlbəttə, Karlsen bu yanaşmanı istifadə edən və uğur qazanan tək şahmatçı deyil. Bu, bizi Həftə Oyununa gətirir.

Həftənin oyunu: Maghsoodloo, Parham vs. Mosadeghpour, Masoud

Maghsoodloo ən son İran çempionatında inanılmaz oyun göstərdi və 15 mümkün xaldan 14-nü qazanmaqla çempionatın qalibi oldu. Heç bir oyunda məğlub olmayıb. Təbriklər.

(23) Maghsoodloo,Parham (2676) - Mosadeghpour,Masoud (2498) [E04]

Iran-ch Final 2021 Tehran (14.6), 13.04.2021

[Durarbayli, Vasif]

1.d4 d5 2.Af3 Af6 3.c4 e6 4.g3 [Katalon davamiyyəti Həftənin Oyunu yarışlarının ən əsas açılış mövzusudur.]

4...Fb4+ 5.Fd2 a5 6.Fg2 dxc4 7.Vc2 Fxd2+ 8.Abxd2

[8.Vxd2 Əsas xətt. 8...c6 9.a4 b5 Bu xətt Kramnik və Topalov arasındakı çempionluq yarışmasından bəri yaxşı araşdırılıb (2006). Zamanla bəzi əhəmiyyətsiz təkmilləşdirilmələr olur. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, Ağlar bundan çox şey əldə etməyəcək, amma heç olmasa Qaralar qarşısında bəzi praktik məsələləri qoyur; bu səbəbdən, Ağların əsas xəttin sonunda kifayət qədər yaxşı nəticələri var. (9...Ae4 10.Vc2 (10.Vf4 Vb6 11.0–0 (11.Ae5 f6 12.Axc4 Vb4+ 13.Abd2 Axd2 14.Axd2 Ad7 15.Ve3 Ab6 16.Vc3 Ad5 17.Vxb4= ½–½ (17) Ghaem Maghami,E (2540)-Harika,D (2471) Moskva 2019) 11...Vxb2 12.Ae5 0–0 13.Aa3 Ac3 14.Ve3 Axe2+ 15.Şh1 Ac3 16.Tfc1 Ad5 17.Fxd5 exd5 18.Tab1 Vb4!! Bu qurbana görə oyunçular digər istiqamətə keçdilər. 19.Txb4 axb4 qaraların yaxşı kompensasiyası var. 0–1 (42) Postny,E (2620)-Shyam,S (2532) Sitges 2016) 10...Ad6 11.Abd2 Aa6 12.Axc4 Ab4 13.Axd6+ Vxd6 14.Vc3 0–0 15.0–0 Ağlar bir az yaxşı vəziyyətdədir. Oyunun nəticələri bu məqamı sübut edir.) 10.axb5 cxb5 11.Vg5 0–0 12.Vxb5 Fa6 13.Vxa5 (13.Va4 Vb6 14.0–0 (14.Abd2 Fb5 15.Va3 Ac6 16.0–0 Tab8 17.Tfc1 Axd4 18.Axd4 Vxd4 19.Af3 Vb6 20.Vxa5 Vxa5 21.Txa5 Fc6 22.Txc4 Fxf3 23.Fxf3 Txb2= ½–½ (24) Leko,P (2756)-Kramnik,V (2759) Dortmund 2009) 14...Vxb2 15.Abd2 Fb5 16.Axc4 Fxa4 17.Axb2 Fb5 18.Ae5 Ta7 (18...Ta6?! Top a6 düzgün yerləşməmişdi. Aşağıdakı oyun onu gözəl nümayiş etdirdi. 19.Abd3 Abd7 20.Tfb1 Axe5 21.Ac5 Ac6 22.e3!? (22.Fxc6 Txc6 23.Txb5 Te8 24.f4!+_) 22...Tb6 23.Fxc6 Tfb8 24.Ff3 a4 25.Axa4 Fxa4 26.Txb6 Txb6 27.Txa4+_ 1–0 (45) Meier,G (2664)-Wojtaszek,R (2640) Novi Sad 2009) 19.Ff3

a) 19.Abd3 Abd7 20.Tfb1 Axe5 İndi Nc5 ideyası yoxdur. 21.dxe5 Fxd3 22.exd3 Ad7 23.d4 Tb8=;

b) 19.Abc4 Abd7 20.Axa5 Fxe2 21.Tfe1 Fh5 22.Aac6 Tc7N (22...Txa1 23.Txa1 Axe5 24.dxe5 Ad7 25.f4+= 1–0 (43) Vidit,S (2718)-Pichot,A (2600) Khanty Mansiysk 2019) 23.Tec1 Ab6 24.Tc5 Abd5 This is very close to equality.; 19...Abd7 20.Aec4 Tb8 21.Tfb1 g5= 1–0 (75) Kramnik,V (2743)-Topalov,V (2813) Elista 2006) 13...Fb7 14.Vxd8 Txa1 15.Vxf8+ Şxf8 16.0–0 Ta2 17.Ae5 (17.Abd2 Fxf3 18.Fxf3 c3 19.Ac4 cxb2 20.Şg2 Ta4 21.Axb2 ½–½ (21) Xiong,J (2709)-Dominguez Perez,L (2758) Lichess.org INT 2020 21...Txd4=) 17...Fa6 18.Tc1 Txb2 19.e3 Abd7 20.Axd7+ Axd7= ½–½ (73) Ju,W (2583)-Cramling,P (2470) Lausanne 2020]

8...b5 9.a4 c6 10.0–0 0–0 11.b3 cxb3 12.Axb3 Fa6 13.Tfd1 bxa4 14.Ac5 Fb5 15.Ae5 Vd6 16.Axa4N