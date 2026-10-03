Rəşad Nəbiyev Marius Vizeri "Dostluq" ordeni ilə təltif olunması münasibətilə təbrik edib
- 03 oktyabr, 2026
- 12:06
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) prezidenti Rəşad Nəbiyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislau-Marius Vizer "Dostluq" ordeni ilə təltif olunması münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) prezidenti Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislau-Marius Vizer "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib.
"Dəyərli həmkarımı bu yüksək təltif münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, gələcək fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıram. Cüdo idman növünün inkişafına göstərdiyi diqqət və dəstəyə görə cənab Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığımızı bildiririk", - deyə ACF rəhbəri vurğulayıb.
Cənab Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislau-Marius Vizer “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) October 3, 2026
Dəyərli həmkarımı bu yüksək təltif münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, gələcək fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıram.
Cüdo… pic.twitter.com/sI9WC5r7wB