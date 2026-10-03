İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Rəşad Nəbiyev Marius Vizeri "Dostluq" ordeni ilə təltif olunması münasibətilə təbrik edib

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2026
    • 12:06
    Rəşad Nəbiyev Marius Vizeri Dostluq ordeni ilə təltif olunması münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) prezidenti Rəşad Nəbiyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislau-Marius Vizer "Dostluq" ordeni ilə təltif olunması münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) prezidenti Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislau-Marius Vizer "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib.

    "Dəyərli həmkarımı bu yüksək təltif münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, gələcək fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıram. Cüdo idman növünün inkişafına göstərdiyi diqqət və dəstəyə görə cənab Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığımızı bildiririk", - deyə ACF rəhbəri vurğulayıb.

    İlham Əliyev Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Rəşad Nəbiyev Marius Vizer
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