İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi dünya çempionatında iştirak edəcək

    Fərdi
    • 15 noyabr, 2025
    • 13:59
    Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi dünya çempionatında iştirak edəcək

    Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində keçiriləcək komandalar arasında dünya çempionatında iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qərarı Beynəlxalq Şahmat Federasiyası qəbul edib.

    Əlcəzair komandası yarışda iştirak edə bilmədiyinə görə yüksək reytinqə malik Azərbaycan seçməsi mötəbər yarışa dəvət olunub.

    Azərbaycan A qrupunda yer alıb. Şahmatçılarımız FIDE, ABŞ, Qazaxıstan, İspaniya və Peru yığmalarıyla eyni qrupda yarışacaq.

    B qrupunda Çin, Gürcüstan, Ukrayna,Fransa, Özbəkistan və Hindistan komandaları çıxış edəcək.

    Azərbaycanı Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva təmsil edəcək. Komandanın kapitanı İlahə Qədimova olacaq.

    Qeyd edək ki, dünya çempionatı 17-24 noyabrda təşkil olunacaq.

    Son xəbərlər

    14:34

    Xayotjon İbrahimov: Bir sıra ölkələr Mərkəzi Asiya-Azərbaycan yaşıl enerji dəhlizində iştiraka maraq göstərir

    Xarici siyasət
    14:25

    Azərbaycanda şüşə istehsalı cüzi artıb

    Sənaye
    14:25
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    14:22

    "Barselona" iki müdafiəçini transfer etmək istəyir

    Futbol
    14:20

    Hikmət Hacıyev Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:17
    Foto

    Ağdamın Xıdırlı kəndinə yola salınan köç karvanı çatıb, açarlar təqdim edilib

    Qarabağ
    14:07

    İndoneziyada sürüşmə nəticəsində altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:59

    Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi dünya çempionatında iştirak edəcək

    Fərdi
    13:59

    Özbəkistan və Qazaxıstan arasında birgə hərbi təlimlər haqqında saziş imzalanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti