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Paris-2024: Azərbaycan boksçusu finala yüksəlib

Paris-2024: Azərbaycan boksçusu finala yüksəlib Azərbaycanın bokusçusu Alfonso Dominqes (92 kq) Paris-2024-ün yarımfinalında rinqə çıxıb.
Fərdi
4 Avqust , 2024 15:42
Paris-2024: Azərbaycan boksçusu finala yüksəlib

Azərbaycanın bokusçusu Alfonso Dominqes (92 kq) Paris Olimpiadasında finala yüksəlib.

"Report"un Parisə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, təmsilçimiz yarımfinalda ispaniyalı Emmanuel Reyes Planı məğlub edib.

Döyüş boksçumuzun üstünlüyü ilə keçib. Hər 3 raundu aktivinə yazan boksçu Fransa paytaxtında ardıcıl 3-cü qələbəsini qazanıb – 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 30:27).

Final görüşü avqustun 9-da baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Tokio-2020-də bürünc medal qazanan A.Dominqes Azərbaycan tarixinə iki olimpiya medalı qazanan ilk boksçu kimi düşüb.

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