Olimpiya mükafatçısı Rəsul Çunayev: "Güləşin inkişafı üçün bacardığımı etməyə çalışıram"
Fərdi
- 19 mart, 2026
- 15:23
Güləşin inkişafı üçün bacardığımı etməyə çalışıram.
"Report" xəbər verir ki, bunu güləş üzrə olimpiya mükafatçısı, dünya və Avropa çempionu Rəsul Çunayev deyib.
O, Milli Olimpiya Komitəsinin təşəbbüsü və Azərbaycan Güləş Federasiyasının dəstəyi ilə Bakıda təşkil olunan tədbirdə fikirlərini iştirakçılarla bölüşüb:
"Güləşin inkişafı üçün bacardığımı etməyə çalışıram. Güləş mübariz idman növüdür. İnsana ayaqüstə durmağı öyrədir. Çəkdiyin əziyyətin sonunda qələbə qazananda düşünürsən ki, buna dəyər. Bu hissləri yaşamağı hər birinizə arzulayıram".
Son xəbərlər
15:30
Üçqat Avropa çempionu Həsrət Cəfərov: "Bu yerlərə gəlmək üçün çox əziyyət çəkmişik"Fərdi
15:27
Foto
Energetika naziri Ağsuda vətəndaşları qəbul edibEnergetika
15:25
Serbiya hökuməti neft məhsullarının ixracına qadağanın müddətini uzadıbDigər ölkələr
15:23
Foto
Cəlilabadda əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
15:23
Olimpiya mükafatçısı Rəsul Çunayev: "Güləşin inkişafı üçün bacardığımı etməyə çalışıram"Fərdi
15:20
Makron Yaxın Şərqdə mülki infrastruktura zərbələrə moratoriumun tətbiqinə çağırıbDigər ölkələr
15:18
Sabah bəzi rayonlarda şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
15:13
Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan şəxsi Özbəkistana təhvil veribHadisə
15:13