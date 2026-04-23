İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Nurəddin Rəcəbov: "Komandamız bu hesabla Avropanın ən güclüsü olub"

    Fərdi
    • 23 aprel, 2026
    • 21:55
    Nurəddin Rəcəbov: Komandamız bu hesabla Avropanın ən güclüsü olub

    Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi Avropa çempionatının bütün təlim-məşq toplanışlarında iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan milli komandasının böyük məşqçisi Nurəddin Rəcəbov Albanbiyada keçirilən Avropa çempionatından sonra Bakıya qayıdarkən hava limanında jurnalistlərə açıqlayıb.

    "Komanda olaraq çox yüksək hazırlığımız keçib. Demək olar ki, ardıcıl olaraq bütün təlim-məşq toplanışlarında iştirak etdik. İdmançılarımız arasında zədəli olanlar da var idi". – o bildirib və əlavə edib ki, komanda olaraq qazanılan qələbə böyük əziyyətin nəticəsidir:

    "Bu oyunlara böyük inamımız var idi. Fürsətdən istifadə edərək hər bir idmançımıza təşəkkür edirəm. Komandamız bu hesabla Avropanın ən güclüsü olub. Bu güc idmançıların qazandığı xallar hesabına idi. Bundan sonrakı yarışlara da ciddi hazırlaşıb, etdiyimiz səhvlər üzərində işləyəcəyik. Həsrət Cəfərov tarix yazıb. Onun o qədər böyük perspektivi var ki, o uğuru əldə etməli idi".

    Qeyd edək ki, Albaniyadakı uğurlu çıxışdan sonra Azərbaycanln yığması Bakıya qayıdıb.

    Güləş üzrə Avropa çempionatı Nurəddin Rəcəbov

    Son xəbərlər

    00:55
    Foto

    ABŞ ordusu növbəti beş ildə təxminən 4300 "JASSM" raketi almağı planlaşdırır

    Xarici siyasət
    00:21

    Müctəba Xamenei: İranlıların birliyi ABŞ-ni sarsıdıb

    Region
    00:11

    Zelenski Qafqaz ölkələrinə HHM sahəsində əməkdaşlıq təklif edib

    Digər ölkələr
    23:51

    Tramp Con Felanın öz administrasiyasına qayıtmasını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    23:43

    Gəncədə üç nəfər dərmandan zəhərlənib, biri ölüb

    Hadisə
    23:35

    İtv-nin baş direktoru vəzifəsinə sənəd qəbulu başlayıb

    Media
    23:24

    Starmer Britaniyada proksi hücumlar təhlükəsinin artdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    23:11

    Şavkat Mirziyoyevə Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq haqqında məlumat verilib

    Region
    23:03

    Tramp: İranla müqavilə yalnız ABŞ-yə sərf edəndə bağlanacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti