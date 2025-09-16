Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"
- 16 sentyabr, 2025
- 12:58
Sərbəst güləşçi Osman Nurmaqomedov (92 kq) gələcək yarışlarda daha yüksək əyarlı medallarla Azərbaycanı qürurlandıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Güləş Federasiyasının (AGF) prezidenti Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
O, Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanan sərbəst güləşçi Osman Nurmaqomedovu (92 kq) təbrik edib.
"Xorvatiyanın Zaqreb şəhərində keçirilən dünya çempionatında güləş üzrə millimiz uğurlarını davam etdirir. Milli komandanın təcrübəli üzvü, sərbəst güləşçimiz Osman Nurmaqomedov (92 kq) bürünc medal qazanıb. Karyerasında 4-cü dəfə dünya çempionatında fəxri kürsüyə qalxan güləşçimizi, məşqçilərimizi və idmançımızın ailə üzvlərini təbrik edirik. İnanırıq ki, Osman gələcək yarışlarda daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq", - deyə AGF rəhbəri bildirib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan sərbəst güləşçiləri dünya çempionatında dörd medal əldə ediblər. Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq) və Osman Nurmaqomedov (92 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıblar.
Xorvatiyanın Zaqreb şəhərində keçirilən #DünyaÇempionatı-nda #güləş üzrə millimiz uğurlarını davam etdirir.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 16, 2025
Milli komandanın təcrübəli üzvü, sərbəst güləşçimiz Osman Nurmaqomedov (92 kq) bürünc medal qazanıb.
Karyerasında 4-cü dəfə dünya çempionatında fəxri kürsüyə qalxan… pic.twitter.com/QHx03SWQll