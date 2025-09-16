İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"

    Fərdi
    • 16 sentyabr, 2025
    • 12:58
    Mikayıl Cabbarov: Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq

    Sərbəst güləşçi Osman Nurmaqomedov (92 kq) gələcək yarışlarda daha yüksək əyarlı medallarla Azərbaycanı qürurlandıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Güləş Federasiyasının (AGF) prezidenti Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    O, Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanan sərbəst güləşçi Osman Nurmaqomedovu (92 kq) təbrik edib.

    "Xorvatiyanın Zaqreb şəhərində keçirilən dünya çempionatında güləş üzrə millimiz uğurlarını davam etdirir. Milli komandanın təcrübəli üzvü, sərbəst güləşçimiz Osman Nurmaqomedov (92 kq) bürünc medal qazanıb. Karyerasında 4-cü dəfə dünya çempionatında fəxri kürsüyə qalxan güləşçimizi, məşqçilərimizi və idmançımızın ailə üzvlərini təbrik edirik. İnanırıq ki, Osman gələcək yarışlarda daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq", - deyə AGF rəhbəri bildirib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan sərbəst güləşçiləri dünya çempionatında dörd medal əldə ediblər. Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq) və Osman Nurmaqomedov (92 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    Mikayıl Cabbarov Azərbaycan Güləş Federasiyası Osman Nurmaqomedov dünya çempionatı medal
    Микаил Джаббаров: Осман Нурмагомедов будет радовать нас более высокими достижениями

    Son xəbərlər

    14:34

    KİV: Tramp və Şahbaz Şərif Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində görüşə bilərlər

    Digər ölkələr
    14:33

    Terrorçuluğa görə Azərbaycanda həbsdə olan Livanlı erməni muzdlunun aclıq etməsi xəbəri təsdiqini tapmayıb

    Hadisə
    14:24

    Bakı metrosu tədris ilinin ilk günündə 900 minə yaxın sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    14:20
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib

    Xarici siyasət
    14:15
    Foto

    Xalq artisti Hacı Murad Yegizarov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2

    İncəsənət
    14:11

    Azərbaycan və Bolqarıstan sosial müdafiə sahəsi üzrə Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Xarici siyasət
    14:06

    Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalı 13 % artıb

    Energetika
    14:02

    Sorğu: Ukraynalıların 76 %-i ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanır

    Region
    14:00

    "Formula 1": 2026-cı ildə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışı olmayacaq

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti