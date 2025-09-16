Микаил Джаббаров: Осман Нурмагомедов будет радовать нас более высокими достижениями

Борец вольного стиля Осман Нурмагомедов (92 кг) в будущем будет радовать Азербайджан более высокими достижениями.

Как сообщает Report, об этом написал президент Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Микаил Джаббаров в соцсети X.

Он поздравил Османа Нурмагомедова, завоевавшего бронзовую медаль на проходящем в Загребе (Хорватия) чемпионате мира.

"Сборная Азербайджана по борьбе продолжает свои успехи на чемпионате мира в Загребе. Наш опытный борец Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевал бронзовую медаль. Поздравляем его, тренеров и членов семьи спортсмена. Верим, что в будущем Осман принесет нам медали более высокого достоинства", - отметил глава ФБА.

Отметим, что азербайджанские борцы вольного стиля завоевали на чемпионате мира четыре медали: Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - серебро, Нураддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) - бронзу.