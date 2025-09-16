Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Микаил Джаббаров: Осман Нурмагомедов будет радовать нас более высокими достижениями

    Индивидуальные
    • 16 сентября, 2025
    • 13:40
    Микаил Джаббаров: Осман Нурмагомедов будет радовать нас более высокими достижениями

    Борец вольного стиля Осман Нурмагомедов (92 кг) в будущем будет радовать Азербайджан более высокими достижениями.

    Как сообщает Report, об этом написал президент Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Микаил Джаббаров в соцсети X.

    Он поздравил Османа Нурмагомедова, завоевавшего бронзовую медаль на проходящем в Загребе (Хорватия) чемпионате мира.

    "Сборная Азербайджана по борьбе продолжает свои успехи на чемпионате мира в Загребе. Наш опытный борец Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевал бронзовую медаль. Поздравляем его, тренеров и членов семьи спортсмена. Верим, что в будущем Осман принесет нам медали более высокого достоинства", - отметил глава ФБА.

    Отметим, что азербайджанские борцы вольного стиля завоевали на чемпионате мира четыре медали: Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - серебро, Нураддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) - бронзу.

    Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"

    Последние новости

    14:29

    Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн

    Другие страны
    14:27
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе

    Внешняя политика
    14:25

    СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Другие страны
    14:24

    Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотрена

    Формула 1
    14:23
    Фото

    В Баку состоялись похороны Гаджи Мурада Ягизарова - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:21

    Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%

    Энергетика
    14:09

    Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+

    Инфраструктура
    14:01

    В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на один

    Другие
    13:59
    Фото

    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

    Внутренняя политика
    Лента новостей