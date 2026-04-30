    Mahir Məmmədov: "Baku Open 2026" Beynəlxalq Şahmat Festivalına rekord sayda iştirakçı qatılıb"

    • 30 aprel, 2026
    • 16:15
    Mahir Məmmədov: Baku Open 2026 Beynəlxalq Şahmat Festivalına rekord sayda iştirakçı qatılıb

    "Baku Open 2026" Beynəlxalq Şahmat Festivalına rekord sayda iştirakçı qatılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, "Baku Open" turnirinin böyük tarixinin olduğunu bildirib:

    "Yarışın başlanğıcı 1990-cı illərə təsadüf edir. Son illərdə beynəlxalq şahmat festivalına çevrilib. Bu formatda dördüncü belə turniri təşkil edirik. Hazırda ötən illərə nisbətən rekord sayta iştirakçı qeydə alınıb. 15 fərqli ölkədən qonaqlar gəlib. "Baku Open" Azərbaycan Şahmat Turunun birinci mərhələsi kimi qəbul olunub. Bundan sonra bölgələrdə yarışlar baş tutacaq. Şahmatçılara uğurlar arzulayıram".

    Qeyd edək ki, yarışda 10 ölkədən 900-dən artıq şahmatçı iştirak edir. "Baku Open 2026" Beynəlxalq Şahmat Festivalının mükafat fondu 50 min ABŞ dollarıdır.

    Turnirə sabiq dünya çempionu, Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının ikiqat qalibi Ruslan Ponomaryov (Ukrayna), rapid üzrə dünya çempionu Daniil Dubov (FIDE), şəxsi Avropa çempionatının mükafatçısı Nicat Abasov, 14 yaşlılar arasında Avropa çempionatının qalibi Xaqan Əhməd də qatılıblar.

    Son xəbərlər

    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti