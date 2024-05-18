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“Heydər Əliyev Kuboku-2024”: Azərbaycanın daha 9 boksçusu finala yüksəlib

“Heydər Əliyev Kuboku-2024”: Azərbaycanın daha 9 boksçusu finala yüksəlib Bakıda yeniyetmə boksçular arasında keçirilən “Heydər Əliyev kuboku-2024” beynəlxalq turnirində Azərbaycanın daha 9 idmançısı finala yüksəlib.
Fərdi
18 May , 2024 09:50
“Heydər Əliyev Kuboku-2024”: Azərbaycanın daha 9 boksçusu finala yüksəlib

Bakıda yeniyetmə boksçular arasında keçirilən “Heydər Əliyev Kuboku-2024” beynəlxalq turnirində Azərbaycanın daha 9 idmançısı finala yüksəlib.

Boks Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, yarımfinalda məğlub olan boksçular isə bürünc medal qazanıblar.

Yarımfinal

46 kq

Rüstəm Şahbazov (Azərbaycan) – Ayxan Həsənov (Azərbaycan) 0:5

Aidos Ussenov (Qazaxıstan) – Ramiz Danieli (Gürcüstan) 5:0

48 kq

Nihad Qasımov (Azərbaycan) – Əli Məmmədov (Azərbaycan) 5:0

Bexultan Xujamjar (Qazaxıstan) – Nihad Qasımov (Azərbaycan) 1:4

50 kq

Zakir Həsənzadə (Azərbaycan) – Umar Orucbayev (Qırğızıstan) 5:0

İsmayıl Rzayev (Azərbaycan) – Yerdavlet Atayov (Qazaxıstan) 0:4

57 kq

Katmanbiy Muratov (Qırğızıstan) – Akjurek Kalabay (Qazaxıstan) 5:0

Tamerlan Əlimzanov (Azərbaycan) – Şahin Aslanov (Azərbaycan) 0:5

60 kq

Vüsal Hilalov (Azərbaycan) – Turqay Rəhimli (Azərbaycan) 5:0

Yerdavlet Şomekey (Qazaxıstan) – Akaki Basaria (Gürcüstan) 1:4

63 kq

Kənan Aslanlı (Azərbaycan) – Matvey Mikulski (Belarus) 5:0

Bibaris Aşirbay (Qazaxıstan) – Nika Beriya (Gürcüstan) 4:1

70 kq

Rza Rzayev (Azərbaycan) – Musa İbadov (Azərbaycan) 5:0

Maksim Ribak (Belarus) – Mamuka Kakabadze (Gürcüstan) 4:1

75 kq

Elgün Əhmədli (Azərbaycan) – Zaxar Şaranoviç (Belarus) 0:5

İsmayıl Valiyev (Azərbaycan) – Davit Mxetzadze (Gürcüstan) – ikinci tam üstünlüklə qalib gəlib

80 kq

Əli Məmişov (Azərbaycan) – Mikita Prudnikov (Belarus) 5:0

İlkin Şahmməmədov (Azərbaycan) – Zurab Oboladze (Gürcüstan) 0:5

Qeyd edək ki, turnirin final döyüşləri bu gün keçiriləcək. Yığmamızın heyətində daha öncə 7 boksçu həlledici görüşdə iştirak hüququ qazanıb.

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Rus versiyası Foto"Кубок Гейдара Алиева-2024": В финал вышли еще 9 азербайджанских боксеров

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