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    Azərbaycan güləşçiləri Rusiyada beynəlxalq turnirdə çempion olublar

    Fərdi
    • 12 oktyabr, 2026
    • 19:35
    Azərbaycan güləşçiləri Rusiyada beynəlxalq turnirdə çempion olublar

    Rusiyanın Vladiqafqaz şəhərində 10-11 oktyabrda olimpiya çempionu David Musulbesin şərəfinə sərbəst güləş üzrə beynəlxalq turnir keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

    Ənənəvi yarışda 16 yaşadək güləşçilər mübarizə aparıblar.

    15 ölkədən 300-dən artıq yeniyetmənin çıxış etdiyi turnirdə ölkəmizi U-15 milli komandanın böyük məşqçisi Emin Əzizov və məşqçi Elşad Allahverdiyevin rəhbərliyi altında təmsil edən güləşçilərdən ikisi uğurlu çıxış edib.

    Avropa çempionu Elvin Necəfzadə 85 kq-da bütün rəqiblərinə tam üstünlüklə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Avropa mükafatçısı Cavanşir Süleymanov isə 44 kq-da eyni uğura imza atıb.

    Qeyd edək ki, turnirdə III dərəcəli beynəlxalq hakim Nihad Muradov ədaləti qoruyub.

    Azərbaycan Güləş Federasiyası
    Azerbaijani wrestlers win two gold medals at Vladikavkaz tournament
    44 - Tezliklə
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